Хуан-Мартин дель Потро рассказал, почему не хотел бы стать тренером в Туре

Экс третья ракетка мира, победитель US Open — 2009 серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр аргентинец Хуан-Мартин дель Потро рассказал, почему после завершения карьеры не хотел бы становиться тренером профессиональных теннисистов.

«Мне предлагали, они звонили: «Эй, не хочешь ли ты тренировать меня или стать моим тренером? И правда в том, что после стольких лет путешествий это одна из тех вещей, которые я не… не очень хочу делать. Предпочитаю делить моменты с самыми маленькими, у которых ещё есть способность учиться, слушать, которые смотрят на тебя другими глазами. И думаю, что могу быть гораздо полезнее, по крайней мере, на данном этапе моей жизни», — приводит слова дель Потро La Nacion.

Прощальный матч дель Потро под названием «Последнее испытание» пройдёт 1 декабря в Буэнос-Айресе (Аргентина). В этой встрече аргентинец сыграет с сербом Новаком Джоковичем.