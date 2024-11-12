Даниил Медведев — Алекс де Минор: россиянин выиграл первый сет в матче Итогового турнира

Сегодня, 12 ноября, проходит матч группы Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP — 2024, где встречаются четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и девятая ракетка мира австралиец Алекс де Минор. После первого сета счёт 6:2 в пользу россиянина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева и де Минора.

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу Медведева. Последний матч теннисистов состоялся в четвёртом круге на «Ролан Гаррос» — 2024, где австралиец обыграл россиянина со счётом 4:6, 6:2, 6:1, 6:3.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.