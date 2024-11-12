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«Водитель сказал, что у меня самый нежный голос». Наоми Осака похвалилась комплиментом

«Водитель сказал, что у меня самый нежный голос». Наоми Осака похвалилась комплиментом
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Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака похвалилась комплиментом, сказанным в её адрес водителем автомобиля.

«Я сейчас сижу в машине, и водитель только что сказал мне, что у меня самый нежный голос, который он слышал за долгое время», — написала теннисистка в своём аккаунте в социальных сетях.

Наоми Осака пропустила весь сезон-2023 из-за беременности и дальнейшего восстановления после родов. Она вернулась в WTA-тур в январе 2024 года. Её лучшим результатом является выход в четвертьфиналы на турнирах категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Сейчас Осака — 59-я ракетка мира.

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