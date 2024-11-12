«Это скучно». Адриано Панатта высказался о матчах с участием Янника Синнера

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта считает, что матчи соотечественника Янника Синнера стало скучно смотреть из-за предсказуемости.

«На старте Итогового турнира Синнер сыграл обычный и рутинный матч, и ему этого было достаточно. Я уже хотел переключить канал, потому что результат настолько предсказуем. Это скучно.

На данный момент Янник может проиграть только Алькарасу или, может быть, Джоковичу. Он может споткнуться со Зверевым, но этого не случится с Медведевым. Они, похоже, совершенно не представляют, как его победить. Они уже сейчас начинают проигрывать. Я надеюсь, что будет финал между Алькарасом и Синнером. Это будет единственный по-настоящему упорный матч на турнире», — приводит слова Панатты Tennis365.