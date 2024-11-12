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Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире — 2024, обыграв Алекса де Минора

Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире — 2024, обыграв Алекса де Минора
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Во втором матче группового этапа он уверенно обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Медведев выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта на подаче россиянина.

В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
Календарь Итогового турнира ATP - 2024
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Новости. Теннис
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