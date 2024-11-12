Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире — 2024, обыграв Алекса де Минора
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Во втором матче группового этапа он уверенно обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
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9
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Медведев выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта на подаче россиянина.
В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
Комментарии
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