Фото: Даниил Медведев отпраздновал первую победу на Итоговом турнире, заткнув уши пальцами

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев необычным образом отпраздновал свою первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Во втором матче группового этапа он уверенно обыграл восьмого номера рейтинга австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

После реализованного матчбола Даниил бросил ракетку на корт и закрыл уши пальцами.

Фото: Кадр из трансляции

В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Благодаря победе над де Минором россиянин сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира — 2024.