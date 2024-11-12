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Фото: Даниил Медведев отпраздновал первую победу на Итоговом турнире, заткнув уши пальцами

Фото: Даниил Медведев отпраздновал первую победу на Итоговом турнире, заткнув уши пальцами
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев необычным образом отпраздновал свою первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Во втором матче группового этапа он уверенно обыграл восьмого номера рейтинга австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

После реализованного матчбола Даниил бросил ракетку на корт и закрыл уши пальцами.

Фото: Кадр из трансляции

В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Благодаря победе над де Минором россиянин сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира — 2024.

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