Даниил Медведев прервал серию из трёх поражений на уровне ATP-тура

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прервал серию из трёх поражений на турнирах уровня ATP-тура. Сегодня, 12 ноября, он одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 6:4 в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024.

Неудачная серия Медведева началась с поражения в четвертьфинале «Мастерса» в китайском Шанхае, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В конце октября Даниил уступил во втором раунде «Мастерса» в Париже (Франция) австралийцу Алексею Попырину. На старте Итогового турнира — 2024 Медведев проиграл американцу Тейлору Фрицу.

Отметим, что между «Мастерсами» в Шанхае и в Париже Медведев потерпел поражение от Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но тот матч не входил в официальную статистику.