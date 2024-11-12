Даниил Медведев прервал серию из трёх поражений на уровне ATP-тура

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прервал серию из трёх поражений на турнирах уровня ATP-тура. Сегодня, 12 ноября, он одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 6:4 в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP — 2024.
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Неудачная серия Медведева началась с поражения в четвертьфинале «Мастерса» в китайском Шанхае, где он уступил итальянцу Яннику Синнеру. В конце октября Даниил уступил во втором раунде «Мастерса» в Париже (Франция) австралийцу Алексею Попырину. На старте Итогового турнира — 2024 Медведев проиграл американцу Тейлору Фрицу.
Отметим, что между «Мастерсами» в Шанхае и в Париже Медведев потерпел поражение от Синнера на выставочном турнире Six Kings Slam, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но тот матч не входил в официальную статистику.
- 12 ноября 2024
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