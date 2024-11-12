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«Мне всё равно». Даниил Медведев раскрыл секрет первой победы на Итоговом турнире

«Мне всё равно». Даниил Медведев раскрыл секрет первой победы на Итоговом турнире
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с каким настроением подошёл к матчу с австралийцем Алексом де Минором на Итоговом турнире ATP — 2024.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мой прошлый матч был не очень хорош во многих отношениях. Я решил, к этому матчу подойду с настроем, что мне всё равно, в хорошем смысле, что бы ни случилось. Если проиграю сегодня, то, наверное, в четверг поеду домой. Это хорошее чувство, сезон окончен. Но если выиграю, будет шанс побороться в четверг.

Старался сохранить такое настроение до конца, потому что, как только ведёшь в счёте, начинаешь думать: «Могу выиграть матч». Но я думал: «Ладно, неважно. Иди на удары и постарайся показывать свою игру». И мне удалось реализовать до конца. Доволен уровнем, постараюсь сделать то же самое в следующем матче. Так что мне всё равно», — сказал Медведев на корте после игры.

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