«Мне всё равно». Даниил Медведев раскрыл секрет первой победы на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, с каким настроением подошёл к матчу с австралийцем Алексом де Минором на Итоговом турнире ATP — 2024.
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«Мой прошлый матч был не очень хорош во многих отношениях. Я решил, к этому матчу подойду с настроем, что мне всё равно, в хорошем смысле, что бы ни случилось. Если проиграю сегодня, то, наверное, в четверг поеду домой. Это хорошее чувство, сезон окончен. Но если выиграю, будет шанс побороться в четверг.
Старался сохранить такое настроение до конца, потому что, как только ведёшь в счёте, начинаешь думать: «Могу выиграть матч». Но я думал: «Ладно, неважно. Иди на удары и постарайся показывать свою игру». И мне удалось реализовать до конца. Доволен уровнем, постараюсь сделать то же самое в следующем матче. Так что мне всё равно», — сказал Медведев на корте после игры.
- 12 ноября 2024
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