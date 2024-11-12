«Блокируй шум». Даниил Медведев объяснил смысл своего празднования на Итоговом турнире

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил смысл своего празднования после победы на Итоговом турнире ATP — 2024 над австралийцем Алексом де Минором (6:2, 6:4).

После реализованного матчбола Даниил бросил ракетку на корт и закрыл уши пальцами, а затем на камере написал: «Блокируй шум».

Фото: Кадр из трансляции

«Многие футболисты так делают. Если я правильно понимаю, это связано с социальными сетями. После моего матча с Тейлором [Фрицем] и некоторых моих комментариев я старался меньше заходить в соцсети. Я вышел на сегодняшний матч, блокируя шум, даже от себя. Никаких истерик, просто блокировал шум. Мне было всё равно, что происходит, я просто пытался играть.

Иногда это полезно делать для себя. Чем популярнее вы становитесь, тем больше у вас фанатов и ненавистников, больше внимания. Иногда даже хороший шум может вывести вас из равновесия. Вы выигрываете всё, и люди говорят, что вы бог. Проиграешь два матча, и люди говорят: «Твоя карьера окончена». Иногда лучше просто заблокировать посторонний шум», — сказал Медведев на корте после матча.