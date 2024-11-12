Видеообзор победы Даниила Медведева над де Минором в матче Итогового турнира ATP — 2024

Сегодня, 12 ноября, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Во втором матче группового этапа он уверенно обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча между Медведевым и де Минором в группе имени Илие Настасе.

В своей заключительной встрече группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Благодаря победе над де Минором россиянин сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира — 2024.