Роджер Федерер опубликовал фотографии с поездки на сафари

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал пост с фотографиями со своей поездки на сафари.

«Незабываемые дни в дикой природе», — подписал публикацию Федерер.

Фото: Из личного архива Федерера

Фото: Из личного архива Федерера

На одном из кадров Федерер играет в теннис.

Фото: Из личного архива Федерера

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде вместе с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Швейцарец не исключил, что по окончании карьеры иногда будет выходить на корт в выставочных матчах, однако подчеркнул, что не вернётся в тур и тем более — на турниры «Большого шлема».