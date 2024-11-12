Медведев — о победе над де Минором: я сыграл в 26 раз лучше, чем с Фрицем

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень своей игры в матче с австралийцем Алексом де Минором на групповом этапа Итогового чемпионата ATP — 2024. Россиянин одержал победу со счётом 6:2, 6:4.

«Отличный матч, доволен уровнем. Смотрю вперёд без ожиданий. Если будет хорошо, то хорошо. Если нет, то ничего страшного. Жду матча с Янником.

Я чуть изменил кое-что в своём инвентаре. Хотел попробовать это сегодня. Получилось. Потому что это хорошая возможность что-то протестировать перед Австралией. Сработало здорово. Жаль Алекса, потому что я сыграл в 26 раз лучше, чем с Тейлором. Но это теннис, так бывает», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.