«Раньше это было моим преимуществом». Даниил Медведев высказался о проблеме мячей

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слова немца Александра Зверева о проблеме мячей в теннисе, который заявил, что здоровье игроков стоит под угрозой.

«Если Саша говорит правду про мячи, то просто возьмите лучший материал. Любые мячи от любой фирмы умирают в этом году. На Олимпиаде мне нравились мячи, было супер. Сейчас все могут выдерживать длинные розыгрыши. Раньше это было моим преимуществом. Я мог это делать чаще, чем мои соперники. Сейчас этого нет. Я по-прежнему топ игрок, четвертый в мире, но что есть, то есть», — передает слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.