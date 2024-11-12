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«Раньше это было моим преимуществом». Даниил Медведев высказался о проблеме мячей

«Раньше это было моим преимуществом». Даниил Медведев высказался о проблеме мячей
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на слова немца Александра Зверева о проблеме мячей в теннисе, который заявил, что здоровье игроков стоит под угрозой.

«Если Саша говорит правду про мячи, то просто возьмите лучший материал. Любые мячи от любой фирмы умирают в этом году. На Олимпиаде мне нравились мячи, было супер. Сейчас все могут выдерживать длинные розыгрыши. Раньше это было моим преимуществом. Я мог это делать чаще, чем мои соперники. Сейчас этого нет. Я по-прежнему топ игрок, четвертый в мире, но что есть, то есть», — передает слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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