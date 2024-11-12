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Медведев — о матче с Синнером: выиграю — супер, проиграю — ничего страшного

Медведев — о матче с Синнером: выиграю — супер, проиграю — ничего страшного
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с итальянцем Янником Синнером на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2024. Сегодня, 12 ноября, россиянин одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 6:4, тем самым сохранив шансы на выход в плей-офф.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Я чувствую, что тактически хорошо играю против Синнера. Выйду играть в свой теннис. Выиграю — супер. Проиграю — ничего страшного. Буду рад, если смогу победить, конечно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Медведев сыграет с Синнером в рамках группы Илие Настасе в четверг, 14 ноября.

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