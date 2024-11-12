Медведев — о матче с Синнером: выиграю — супер, проиграю — ничего страшного

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с итальянцем Янником Синнером на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2024. Сегодня, 12 ноября, россиянин одержал уверенную победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 6:4, тем самым сохранив шансы на выход в плей-офф.

«Я чувствую, что тактически хорошо играю против Синнера. Выйду играть в свой теннис. Выиграю — супер. Проиграю — ничего страшного. Буду рад, если смогу победить, конечно», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Медведев сыграет с Синнером в рамках группы Илие Настасе в четверг, 14 ноября.