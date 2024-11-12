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Даниил Медведев: лучше знать, когда у тебя есть стержень, за который будешь бороться

Даниил Медведев: лучше знать, когда у тебя есть стержень, за который будешь бороться
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об усталости под конец сезона-2024.

— Ты сказал, что невозможно весь сезон провести так, что тебе будет всё равно. Но можно ли это превратить в преимущество? Сегодня 14 виннеров с форхенда, девять очков проиграл на своей подаче. Нет такого, что мячи бесят, но ты себя перекручиваешь?
— 100% в теннисе много накручивания и перекручивания. Многие за это и любят этот вид спорта, потому что он в этом заключается. Когда ты уверен в себе, всё попадаешь, это самое лучшее, потому что ни о чём не думаешь. А когда один матч проиграл, сразу начинаются вопросы, что делать дальше. На весь сезон перенести ощущение, что всё равно не получится, потому что реально получится, что всё равно, начнешь проигрывать.

Лучше знать, когда у тебя есть стержень, за который ты будешь бороться до конца. Но иногда этот стержень устаёт или выходит из строя, то не получается. Например, с Фрицем я был готов терпеть сет, а не три сета, когда у меня начало не получаться. Понял, что на этом турнире не смогу пока это восстановить. Поэтому я решил убрать этот стержень сейчас и посмотреть, что будет без него, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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