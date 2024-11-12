Даниил Медведев сфотографировался с футболистами «Ювентуса» Фаджоли и Перином

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сделал совместное фото с футболистами туринского клуба «Ювентус» Николо Фаджоли и Маттиа Перином. Снимок спортсменов был опубликован на странице ATP в социальных сетях.

Фото: Соцсети ATP

На этой неделе Даниил Медведев играет на Итоговом турнире ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Сегодня, 12 ноября, он одержал свою первую победу на соревнованиях. Россиянин уверенно обыграл австралийца Алекса де Минора (6:2, 6:4).

В своей заключительной встрече группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Благодаря победе над де Минором россиянин сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира — 2024.