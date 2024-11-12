Стал известен состав на Мировую теннисную лигу — 2024

Стал известен состав Мировой теннисной лиги — 2024. Соревнования пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) с 19 по 22 декабря. В них сыграют три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Мирра Андреева.

Иглз: Каспер Рууд (Норвегия), Ига Швёнтек (Польша), Барбора Крейчикова (Чехия), Хуберт Хуркач (Польша).

Хоукс: Тейлор Фриц (США), Арина Соболенко (Беларусь), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия).

Фэлконс: Даниил Медведев (Россия), Елена Рыбакина (Казахстан), Андрей Рублёв (Россия), Каролин Гарсия (Франция).

Кайтс: Ник Кирьос (Австралия), Жасмин Паолини (Италия), Стефанос Цицицпас (Греция), Паула Бадоса (Испания).