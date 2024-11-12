Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей анонсировал турне по Великобритании. Он будет рассказывать истории о карьере

Энди Маррей анонсировал турне по Великобритании. Он будет рассказывать истории о карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей анонсировал турне по Великобритании в 2025 году. В июне Маррей проведёт четыре шоу в Глазго, Эдинбурге, Лондоне и Уимблдоне.

В анонсе Маррей объявил, что будет рассказывать истории из своей жизни в туре в формате беседы-интервью с шотландским телеведущим Эндрю Коттером.

«Сейчас все постоянно сидят в телефонах. Надеюсь, публика будет взаимодействовать со мной. Считаю, что могу быть честным и открыто говорить о чём-то, не беспокоясь, что кто-то снимет это на видео. Не хочу выходить на сцену каждый вечер, переживая, что шутку о каком-то игроке воспримут так, будто я его ненавижу», — приводит слова Маррея Daily Mail.

Материалы по теме
Медведев повторил празднование Депая на Итоговом. Как ещё Даниил отмечал успехи
Медведев повторил празднование Депая на Итоговом. Как ещё Даниил отмечал успехи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android