Даниил Медведев: знаю, что способен и ещё смогу. Постараюсь найти новый уровень

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что будет стремиться к улучшению своей игры, и верит в успех в будущем.

— Этот матч насколько сильно поможет в уверенности в самом себе? Ты говорил, что устал. Эта победа приободрила?

— Хороший матч, но я и в Китае хорошо играл. Всегда уверен в своих силах, знаю, что я могу. Однако я в деталях объяснил, как и Зверев, что конкретно произошло с мячами. Но я всё равно четвёртый в мире. Играл в финале Австралии, полуфинале Уимблдона.

Знаю, что способен, знаю, что ещё смогу. Получится ли выиграть «Шлем» — посмотрим. В предсезонке постараюсь найти ещё раз что-то новое. Я взрослею. Постараюсь найти новый уровень своей игры, который пока не смог найти, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.