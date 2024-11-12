Медведев — о матче с Синнером: все будут болеть за него, это весело

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о матче с итальянцем Янником Синнером на Итоговом турнире — 2024, а также вспомнил очную игру спортсменов в четвертьфинале Уимблдона-2024. Тогда Медведев одержал победу со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Я много где играл с любимцами публики. Мне с этим намного легче справляться. Когда ты выступаешь в условной Южной Африке, чтобы никого не оскорблять, с испанцем, а все — против тебя. А с Янником в Италии — это нормально. Все будут болеть за него, это весело.

На Уимблдоне хорошая была встреча. Надо играть в свой лучший теннис, хоть это и не даёт гарантии. На Уимблдоне я вышел с установкой, что каждый матч с Синнером я должен проводить так, чтобы заново доказывать и себе, и ему, что я могу, что ему всегда со мной будет тяжело. В последних двух играх я не смог этого доказать — в Шанхае болело плечо, в Саудовской Аравии меня вынесли с корта (смеётся). Новая возможность, постараюсь доказать, что смогу», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.