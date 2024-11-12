«Повесьте это в Лувре». Даниил Медведев — о своей технике ударов
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев шутливо отреагировал на кадр из матча Итогового турнира ATP — 2024, в котором играл с австралийцем Алексом де Минором сегодня, 12 ноября. Россиянин одержал уверенную победу со счётом 6:2, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
9
Алекс де Минор
А. де Минор
«Повесьте это в Лувре», — написал Медведев на личной странице в соцсети X.
Фото: Кадр из трансляции
В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Благодаря победе над де Минором россиянин сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира — 2024, который проходит с 10 по 17 ноября в итальянском Турине.
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