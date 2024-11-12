«Повесьте это в Лувре». Даниил Медведев — о своей технике ударов

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев шутливо отреагировал на кадр из матча Итогового турнира ATP — 2024, в котором играл с австралийцем Алексом де Минором сегодня, 12 ноября. Россиянин одержал уверенную победу со счётом 6:2, 6:4.

«Повесьте это в Лувре», — написал Медведев на личной странице в соцсети X.

Фото: Кадр из трансляции

В своём заключительном матче группового этапа Даниил Медведев сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Благодаря победе над де Минором россиянин сохраняет шансы на выход в полуфинал Итогового турнира — 2024, который проходит с 10 по 17 ноября в итальянском Турине.