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Кузнецова — о скандале с Крейчиковой: обожаю мужиков, которые бегут обсуждать внешность

Кузнецова — о скандале с Крейчиковой: обожаю мужиков, которые бегут обсуждать внешность
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова высказалась о скандале с журналистом телеканала Tennis Channel Джоном Вертхаймом и чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

«О том, что эфир вёлся постоянно, Джон явно не знал и позволял себе грубо шутить об игроках. Когда журналиста попросили поправить камеру, он сказал: «Кто, по-твоему, я такой? Барбора Крейчикова? Посмотрите на её лоб, когда она выходит на корт с Циньвэнь». Барбора, конечно, на эти слова очень обиделась. Джон Вертхайм уже принёс извинения, однако от Tennis Channel его всё же отстранили.

P. S. Обожаю этих мужиков, которые сами далеко не Брэды Питты, зато первыми бегут обсуждать внешность девушек. Просто феерично. Правильно, что отстранили», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

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