Елена Рыбакина прилетела в Астану для участия в Кубке Билли Джин Кинг

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина приехала в Астану (Казахстан) для участия в Кубке Билли Джин Кинг — 2024. Сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей на стадии плей-офф соревнований с 15 по 16 ноября.

Фото: Соцсети Федерации тенниса Казахстана

Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана на странице организации в социальных сетях.

В 2024 году Елена Рыбакина выиграла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штуттгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.