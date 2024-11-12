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Елена Рыбакина прилетела в Астану для участия в Кубке Билли Джин Кинг

Елена Рыбакина прилетела в Астану для участия в Кубке Билли Джин Кинг
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Шестая ракетка мира Елена Рыбакина приехала в Астану (Казахстан) для участия в Кубке Билли Джин Кинг — 2024. Сборная Казахстана сыграет с Южной Кореей на стадии плей-офф соревнований с 15 по 16 ноября.

Фото: Соцсети Федерации тенниса Казахстана

Об этом сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана на странице организации в социальных сетях.

В 2024 году Елена Рыбакина выиграла три титула на уровне WTA (Брисбен, Абу-Даби, Штуттгарт, все — категории WTA-500), ещё два раза играла в финальных матчах. Лучшим результатом Рыбакиной на турнирах «Большого шлема» стал выход в полуфинал Уимблдона. На Итоговом турнире WTA — 2024 Елена не вышла из группы.

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