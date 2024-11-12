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Де Минор: Медведев играл на очень высоком уровне. Таким он никогда не был в наших матчах

Де Минор: Медведев играл на очень высоком уровне. Таким он никогда не был в наших матчах
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Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 (2:6, 4:6).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Тяжёлый матч с непростым результатом. Думаю, сыграла роль совокупность факторов. Даниил сегодня выступал на очень высоком уровне, оставался спокойным и агрессивным. Таким он никогда не был в наших предыдущих матчах. Очевидно, я мог бы сыграть лучше», — приводит слова де Минора Ubitennis.

Алекс де Минор практически потерял шансы на выход из группы на Итоговом турнире — 2024. В заключительном матче он сыграет с американцем Тейлором Фрицем.

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