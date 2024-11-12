Де Минор: Медведев играл на очень высоком уровне. Таким он никогда не был в наших матчах

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024 (2:6, 4:6).

«Тяжёлый матч с непростым результатом. Думаю, сыграла роль совокупность факторов. Даниил сегодня выступал на очень высоком уровне, оставался спокойным и агрессивным. Таким он никогда не был в наших предыдущих матчах. Очевидно, я мог бы сыграть лучше», — приводит слова де Минора Ubitennis.

Алекс де Минор практически потерял шансы на выход из группы на Итоговом турнире — 2024. В заключительном матче он сыграет с американцем Тейлором Фрицем.