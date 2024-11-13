Итоговый турнир ATP — 2024: результаты матчей 12 ноября, турнирная сетка

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Во вторник, 12 ноября, продолжился Итоговый турнир ATP — 2024, который проходит в итальянском Турине. Во третий игровой день прошли матчи группы Илие Настасе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе. 12 ноября, результаты:

Даниил Медведев (Россия, 4) — Алекс де Минор (Австралия, 7) — 6:2, 6:4;

Янник Синнер (Италия, 1) — Тейлор Фриц (США, 5) — 6:4, 6:4.

Все теннисисты сохраняют математические шансы выйти в плей-офф соревнований. В последнем туре группового этапа Синнер сыграет с Медведевым, а Фриц — с де Минором.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.