Тим Хенмэн: Даниил Медведев был великолепен

Бывший британский теннисист, экс четвёртая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенмэн высоко оценил выступление россиянина Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024, который он проводил с австралийцем Алексом де Минором. Медведев победил со счётом 6:2, 6:4.

«Мне показалось, что Медведев сегодня был великолепен. Не было никаких провалов, он подавал агрессивно. Оставался у задней линии, держался в розыгрышах. Это совсем не то, чего я ожидал. Я с ним поговорил и понял, что проблема была в психологии и снятии с него давления. Это хорошо настраивает», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.