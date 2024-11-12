Тим Хенмэн: Даниил Медведев был великолепен
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Бывший британский теннисист, экс четвёртая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенмэн высоко оценил выступление россиянина Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024, который он проводил с австралийцем Алексом де Минором. Медведев победил со счётом 6:2, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
9
Алекс де Минор
А. де Минор
«Мне показалось, что Медведев сегодня был великолепен. Не было никаких провалов, он подавал агрессивно. Оставался у задней линии, держался в розыгрышах. Это совсем не то, чего я ожидал. Я с ним поговорил и понял, что проблема была в психологии и снятии с него давления. Это хорошо настраивает», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.
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