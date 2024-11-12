Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тим Хенмэн: Даниил Медведев был великолепен

Тим Хенмэн: Даниил Медведев был великолепен
Комментарии

Бывший британский теннисист, экс четвёртая ракетка мира в одиночном разряде Тим Хенмэн высоко оценил выступление россиянина Даниила Медведева в матче группового этапа Итогового турнира ATP — 2024, который он проводил с австралийцем Алексом де Минором. Медведев победил со счётом 6:2, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:10 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Мне показалось, что Медведев сегодня был великолепен. Не было никаких провалов, он подавал агрессивно. Оставался у задней линии, держался в розыгрышах. Это совсем не то, чего я ожидал. Я с ним поговорил и понял, что проблема была в психологии и снятии с него давления. Это хорошо настраивает», — приводит слова Хенмэна Sky Sports.

Материалы по теме
Де Минор: Медведев играл на очень высоком уровне. Таким он никогда не был в наших матчах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android