Энди Роддик — Арине Соболенко: в этом году я на тебя разозлился

Бывший теннисист чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик рассказал, что злился на белоруску Арину Соболенко за то, что она снялась с Уимблдона-2024.

Роддик: В этом году я на тебя разозлился. Для Уимблдона я делал превью-шоу. Тогда для меня было довольно очевидно, кто победит на турнире, и потом, чёрт возьми, ты снялась через шесть часов после того, как я сделал свою ставку. Я предсказал, что ты и Джесс Пегула выйдете в финал. Потом, когда настало время US Open, я поленился и выбрал двух теннисисток, которые подвели меня на Уимблдоне. На этот раз всё действительно сработало.

Соболенко: Большое спасибо за ставку на меня, это много для меня значит. Может быть, на следующих турнирах «Большого шлема» не стоит говорить, что мы выйдем в финал? — сказали Роддик и Соболенко в эфире подкаста американца Served with Roddick.