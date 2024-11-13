Динара Сафина: очень часто обсуждаем с Маратом игру Андрея Рублёва. Это наша больная тема

Бывшая первая ракетка мира россиянка Динара Сафина рассказала, что часто обсуждает с братом Маратом Сафиным (двукратный чемпион турниров «Большого шлема») игру девятой ракетки мира Андрея Рублёва.

«Очень часто мы с Маратом обсуждаем игру Андрея, можно сказать, это наша больная тема. Марат говорит: «Он не хочет меня слушать. Ему комфортно, он боится меняться». Андрею нужно всегда быть на пределе, чтобы обыгрывать топов, и Марат ему предлагает вариативность.

Они [команда] боятся [что-то менять], но уже не функционируют. Ты должен добавить, сделать следующий шаг. Не бойся, попробуй, та игра, которая есть, она уже есть, приносит свои плоды, но попробуй новое», — сказала Сафина в эфире YouTube-канала «Больше!».