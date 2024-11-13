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Янник Синнер — Тейлор Фриц, результат матча 13 ноября 2024, счет 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом чемпионате — 2024, обыграв Тейлора Фрица
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Он уверенно обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Синнер выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Фрица семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В заключительных матчах группового этапа Янник Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, а Тейлор Фриц поборется с австралийцем Алексом де Минором.

Отметим, что для выхода в полуфинал Итогового турнира Синнеру будет необходимо выиграть один сет у Медведева.

Календарь Итогового турнира ATP - 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP - 2024
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