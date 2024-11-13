Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом чемпионате — 2024, обыграв Тейлора Фрица

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Он уверенно обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Синнер выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Фрица семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В заключительных матчах группового этапа Янник Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, а Тейлор Фриц поборется с австралийцем Алексом де Минором.

Отметим, что для выхода в полуфинал Итогового турнира Синнеру будет необходимо выиграть один сет у Медведева.