Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом чемпионате — 2024, обыграв Тейлора Фрица
Поделиться
Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер одержал вторую победу на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Он уверенно обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Матч продолжался 1 час 41 минуту. За это время Синнер выполнил шесть подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Фрица семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
В заключительных матчах группового этапа Янник Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, а Тейлор Фриц поборется с австралийцем Алексом де Минором.
Отметим, что для выхода в полуфинал Итогового турнира Синнеру будет необходимо выиграть один сет у Медведева.
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
00:23
-
00:11
- 12 ноября 2024
-
23:45
-
23:36
-
23:15
-
22:41
-
22:21
-
21:41
-
21:11
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:23
-
19:59
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:07
-
18:37
-
18:24
-
18:04
-
17:52
-
17:44
-
17:38
-
17:31
-
16:59
-
16:54
-
16:47
-
16:39
-
15:47
-
15:00
-
14:56
-
14:38
-
14:31