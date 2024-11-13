Янник Синнер повторил достижение Джоковича и Федерера, покорявшееся лишь им в Открытую эру

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение двух известных теннисистов: швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича по количеству побед на харде в двух сезонах подряд. Об этом сообщает статистический портал OptaAce.
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По информации источника, Синнер стал лишь третьим теннисистом в Открытую эру, который одержал 47 и более побед в матчах ATP на хардовом покрытии в двух кряду сезонах. Ранее это достижение покорялось Федереру в 2006 году и Джоковичу в 2016-м.
Напомним, во втором матче Итогового чемпионата ATP — 2024 Синнер уверенно обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. В заключительных матчах группового этапа Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Медведев, Синнер и Алькарас — о приветствиях для первых ракеток:
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