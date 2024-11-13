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Янник Синнер повторил достижение Джоковича и Федерера, покорявшееся лишь им в Открытую эру

Янник Синнер повторил достижение Джоковича и Федерера, покорявшееся лишь им в Открытую эру
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер повторил достижение двух известных теннисистов: швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича по количеству побед на харде в двух сезонах подряд. Об этом сообщает статистический портал OptaAce.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

По информации источника, Синнер стал лишь третьим теннисистом в Открытую эру, который одержал 47 и более побед в матчах ATP на хардовом покрытии в двух кряду сезонах. Ранее это достижение покорялось Федереру в 2006 году и Джоковичу в 2016-м.

Напомним, во втором матче Итогового чемпионата ATP — 2024 Синнер уверенно обыграл пятую ракетку мира американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. В заключительных матчах группового этапа Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Календарь Итогового турнира ATP — 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP — 2024
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