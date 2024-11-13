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Синнер прокомментировал победу над Тейлором Фрицем в матче Итогового турнира ATP

Синнер прокомментировал победу над Тейлором Фрицем в матче Итогового турнира ATP
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе во втором матче Итогового чемпионата ATP — 2024 над пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем со счётом 6:4, 6:4.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Это была очень трудная игра, мы хорошо узнали друг друга в финале турнира «Большого шлема». Мы точно знали, чего ожидать друг от друга, Тейлор был очень агрессивен, и я был к этому готов.

Я просто старался хорошо подавать в важные моменты, и мне это удалось. Вторая партия была ключевой, я находился в ситуации 0-30. Если бы он тогда сделал брейк, всё в игре могло бы измениться», — приводит слова Синнера ATP.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Календарь Итогового турнира ATP — 2024
Турнирная таблица Итогового турнира ATP — 2024
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