Синнер прокомментировал победу над Тейлором Фрицем в матче Итогового турнира ATP
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе во втором матче Итогового чемпионата ATP — 2024 над пятой ракеткой мира американцем Тейлором Фрицем со счётом 6:4, 6:4.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Это была очень трудная игра, мы хорошо узнали друг друга в финале турнира «Большого шлема». Мы точно знали, чего ожидать друг от друга, Тейлор был очень агрессивен, и я был к этому готов.
Я просто старался хорошо подавать в важные моменты, и мне это удалось. Вторая партия была ключевой, я находился в ситуации 0-30. Если бы он тогда сделал брейк, всё в игре могло бы измениться», — приводит слова Синнера ATP.
Напомним, в заключительном матче группового этапа Синнер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
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