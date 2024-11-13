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Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 13 ноября

Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 13 ноября
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Сегодня, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 пройдут два матча группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024, 13 ноября:

  • 16:00 мск. Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания);
  • 22:30 мск. Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия).

В первом туре группы Джона Ньюкомба Рублёв уступил Звереву (4:6, 4:6), а Каспер Рууд оказался сильнее Алькараса (6:1, 7:5).

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP — 2024
Календарь Итогового чемпионата ATP — 2024
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