Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 13 ноября
Сегодня, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 пройдут два матча группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024, 13 ноября:
- 16:00 мск. Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания);
- 22:30 мск. Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия).
В первом туре группы Джона Ньюкомба Рублёв уступил Звереву (4:6, 4:6), а Каспер Рууд оказался сильнее Алькараса (6:1, 7:5).
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.
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