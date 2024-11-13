Итоговый турнир ATP — 2024: расписание матчей 13 ноября

Сегодня, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 пройдут два матча группы Джона Ньюкомба. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2024, 13 ноября:

16:00 мск. Андрей Рублёв (Россия) — Карлос Алькарас (Испания);

22:30 мск. Александр Зверев (Германия) — Каспер Рууд (Норвегия).

В первом туре группы Джона Ньюкомба Рублёв уступил Звереву (4:6, 4:6), а Каспер Рууд оказался сильнее Алькараса (6:1, 7:5).

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Янника Синнера.