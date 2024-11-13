Зверев — Рууд: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 2-го тура группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Трансляцию матчей Итогового чемпионата ATP осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. На русском языке матч Янник Синнер — Тейлор Фриц можно увидеть в эфире YouTube-канала BetBoom Tennis.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.