Зверев — Рууд: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира ATP
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Сегодня, 13 ноября, состоится матч 2-го тура группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который занимает шестую строчку рейтинга ATP. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
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Каспер Рууд
К. Рууд
Трансляцию матчей Итогового чемпионата ATP осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. На русском языке матч Янник Синнер — Тейлор Фриц можно увидеть в эфире YouTube-канала BetBoom Tennis.
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.
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