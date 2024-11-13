Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира

Сегодня, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Трансляцию матчей Итогового чемпионата ATP осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. С русскими комментариями матч Андрей Рублёв — Карлос Алькарас можно посмотреть на YouTube-канале BetBoom Tennis.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября.