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Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира

Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: где смотреть, во сколько начало матча Итогового турнира
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Сегодня, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Трансляцию матчей Итогового чемпионата ATP осуществляют телеканалы Eurosport и Tennis Channel, а также ряд других телекомпаний в разных странах. С русскими комментариями матч Андрей Рублёв — Карлос Алькарас можно посмотреть на YouTube-канале BetBoom Tennis.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP — 2024
Календарь Итогового чемпионата ATP — 2024
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Новости. Теннис
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