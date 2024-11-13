Александр Зверев — Каспер Рууд: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Сегодня, 13 ноября, состоится матч 2-го тура группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который занимает шестую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 22:30 мск.

Теннисисты проводили пять личных встреч на турнирах уровня АТР. Со счётом 3:2 в очном противостоянии ведёт Александр Зверев.

Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Синнер является финалистом прошлогодних соревнований. В матче за титул он уступил сербу Новаку Джоковичу.