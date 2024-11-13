Андрей Рублёв — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция матча Итогового турнира
Поделиться
Сегодня, 13 ноября, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 состоится матч группы Джона Ньюкомба, в котором встретятся восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:00 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В первом туре группы Джона Ньюкомба Рублёв уступил представителю Германии Александру Звереву (4:6, 4:6), а Алькарас проиграл норвежцу Касперу Рууду (1:6, 5:7).
Итоговый турнир — 2024 проходит с 10 по 17 ноября. Действующим чемпионом соревнований является серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл итальянца Янника Синнера.
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
11:20
-
11:02
-
11:00
-
10:39
-
10:34
-
10:28
-
10:00
-
09:30
-
08:30
-
06:48
-
06:17
-
01:00
-
00:23
-
00:11
- 12 ноября 2024
-
23:45
-
23:36
-
23:15
-
22:41
-
22:21
-
21:41
-
21:11
-
20:59
-
20:50
-
20:42
-
20:23
-
19:59
-
19:50
-
19:42
-
19:33
-
19:24
-
19:07
-
18:37
-
18:24
-
18:04
-
17:52