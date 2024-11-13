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«Gracias, Rafa». В Малаге украсили стадион, где пройдёт последний турнир Рафаэля Надаля

«Gracias, Rafa». В Малаге украсили стадион, где пройдёт последний турнир Рафаэля Надаля
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Дворец спорта в Малаге (Испания), где пройдёт финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024, украсили крупной надписью над центральным входом в честь 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля.

«Gracias, Rafa», — написано на баннере с изображением Рафаэля Надаля с ракеткой.

Рафаэль Надаль в составе сборной Испании четыре раза становился победителем Кубка Дэвиса (2004, 2009, 2011, 2019).

Напомним, 10 октября 38-летний испанский теннисист объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге.

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