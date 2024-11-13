Арина Соболенко опубликовала фотокарточки с возлюбленным во время отдыха в Париже

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко опубликовала фотокарточки во время отдыха в Париже. На них спортсменка изображена со своим возлюбленным, автогонщиком Георгиосом Франгулисом.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

«Романтическое путешествие», — написала спортсменка в социальных сетях.

26-летняя Соболенко впервые в своей карьере закончила год, будучи лидером мирового рейтинга. Ранее её лучшей итоговой позицией по окончании сезона была вторая строчка в 2021 и 2023 годах. В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме белоруска взяла четыре титула WTA и ещё три раза принимала участие в финальных матчах.