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Соболенко — о поражении от Гауфф в Эр-Рияде: ей повезло в конце первого сета, я отвлеклась

Соболенко — о поражении от Гауфф в Эр-Рияде: ей повезло в конце первого сета, я отвлеклась
Арина Соболенко
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала исход матча против американки Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA. Лидер сезона уступила третьей ракетке мира в полуфинале турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

«Должна сказать, что ей просто повезло в нескольких очках в конце первого сета. Как-то так получилось, что я отвлеклась и отпустила игру. Потом было уже слишком поздно возвращаться на тай-брейке, и я проиграла первый сет», — приводит слова Соболенко WTA.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Напомним, Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA.

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