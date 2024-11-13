Соболенко — о поражении от Гауфф в Эр-Рияде: ей повезло в конце первого сета, я отвлеклась
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Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала исход матча против американки Кори Гауфф на Итоговом чемпионате WTA. Лидер сезона уступила третьей ракетке мира в полуфинале турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со счётом 6:7 (4:7), 3:6.
«Должна сказать, что ей просто повезло в нескольких очках в конце первого сета. Как-то так получилось, что я отвлеклась и отпустила игру. Потом было уже слишком поздно возвращаться на тай-брейке, и я проиграла первый сет», — приводит слова Соболенко WTA.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). 1/2 финала
08 ноября 2024, пятница. 20:20 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Напомним, Арина Соболенко в 2024 году выиграла два турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии и US Open) и в октябре вновь возглавила рейтинг WTA.
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