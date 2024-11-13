«Нет, PlayStation только мешает». Даниил Медведев — об игре в приставку во время турниров

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, помогает ли ему игра в PlayStation на соревнованиях.

«Нет, PlayStation только мешает. Даже если бы организаторы её поставили, я бы вряд ли в неё играл. На турнире и времени меньше, стараешься как можно больше отдыхать. А в PlayStation я не играю просто так для расслабления, если я сажусь в неё играть, то я собираюсь выигрывать», — сказал россиянин в эфире YouTube-канала «Больше!».

Во вторник, 12 ноября, Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине, обыграв австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.