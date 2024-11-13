Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нет, PlayStation только мешает». Даниил Медведев — об игре в приставку во время турниров

«Нет, PlayStation только мешает». Даниил Медведев — об игре в приставку во время турниров
Комментарии

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, помогает ли ему игра в PlayStation на соревнованиях.

«Нет, PlayStation только мешает. Даже если бы организаторы её поставили, я бы вряд ли в неё играл. На турнире и времени меньше, стараешься как можно больше отдыхать. А в PlayStation я не играю просто так для расслабления, если я сажусь в неё играть, то я собираюсь выигрывать», — сказал россиянин в эфире YouTube-канала «Больше!».

Во вторник, 12 ноября, Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине, обыграв австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.

Материалы по теме
Фото
«Повесьте это в Лувре». Даниил Медведев — о своей технике ударов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android