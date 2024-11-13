«Если кто-то говорит, что он свеж, он лжёт». Карлос Алькарас — об усталости в конце сезона

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о физическом состоянии теннисистов в конце текущего сезона.

«Осмелюсь сказать, что все игроки устали морально. Если кто-то говорит, что он свеж, то он лжёт (улыбается). У одних игроков дела идут лучше, чем у других, а я устал, больше морально устал. Позади много матчей, очень плотный календарь, очень напряжённый год с небольшим количеством выходных, когда мы можем побыть дома. Это похоже на то, что вы заканчиваете неделю или тур, у вас есть только два или три дня отдыха, а затем вам нужно поехать на другие турниры в других частях света. С начала года вы накапливаете эти часы и дни. К концу сезона вы становитесь уставшим. В этом году я чувствую себя намного лучше, чем в прошлом, но я должен найти способ играть в хороший теннис, будучи морально уставшим», — сказал испанец на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Алькарас заболел простудой до старта Итогового турнира ATP — 2024. За два дня до начала соревнований он проводил тренировки с пластырем на носу из-за насморка.

Напомним, 11 ноября, Алькарас в своём стартовом матче Итогового турнира ATP — 2024 уступил норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7.