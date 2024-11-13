«Лучше сломать ракетку, чем заниматься членовредительством». Энди Роддик — о Рублёве

Бывший теннисист чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о вспышках гнева на корте российского теннисиста восьмой ракетки мира Андрея Рублёва.

«Я наблюдаю за его вспышками гнева и не нахожу это смешным. Мне очень нравится Андрей Рублёв. Все в раздевалке очень любят Андрея Рублёва. Он один из самых любимых игроков на корте. Это не значит, что мы обижаемся на Рублёва, это происходит из-за реальной заботы о нём. Если вы сломаете ракетку на корте, вы можете получить предупреждение, но я чувствую, что сломать ракетку — меньшее зло по сравнению с членовредительством в отношении себя», — приводит слова Роддика Tennis365.

Сегодня, 13 ноября, Андрей Рублёв сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающим третью строчку мирового рейтинга, на Итоговом чемпионате ATP — 2024 в Турине.