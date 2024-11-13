Ольховский — о Медведеве: ожидать многого не стоит, когда ты говоришь, что устал от сезона

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о моральном состоянии российского теннисиста Даниила Медведева.

«Дело в том, что, когда ты говоришь, что устал от сезона, ожидать много не приходится. Желание обязательно должно быть: ты должен хотеть выиграть, должен быть голодным. Когда ты уже наелся тенниса и для тебя это не удовольствие, а тяжкий труд, уже тяжело обыгрывать соперников, которые одни из сильнейших на сегодняшний день», — сказал Ольховский в интервью Газета.Ru.

Ранее в стартовом матче на Итоговом чемпионате АТР Медведев проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 4:6, 3:6. А 12 ноября он одержал первую победу, обыграв австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:2, 6:4.