«Быстрее устаю». Александр Зверев — о самочувствии на Итоговом на фоне пневмонии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии и состоянии здоровья на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Мои лёгкие далеко не в идеальном состоянии. Я немного быстрее устаю, но чувствую себя нормально. Это не значит, что я на 100% в форме, но сейчас я снова чувствую себя хорошо», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Ранее у Зверева диагностировали пневмонию. Из-за воспаления лёгких немецкий теннисист решил не участвовать в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Сегодня, 13 ноября, Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом в матче 2-го тура группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024.