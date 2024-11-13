Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Быстрее устаю». Александр Зверев — о самочувствии на Итоговом на фоне пневмонии

«Быстрее устаю». Александр Зверев — о самочувствии на Итоговом на фоне пневмонии
Комментарии

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о своём самочувствии и состоянии здоровья на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

«Мои лёгкие далеко не в идеальном состоянии. Я немного быстрее устаю, но чувствую себя нормально. Это не значит, что я на 100% в форме, но сейчас я снова чувствую себя хорошо», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Ранее у Зверева диагностировали пневмонию. Из-за воспаления лёгких немецкий теннисист решил не участвовать в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Сегодня, 13 ноября, Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом в матче 2-го тура группы Джона Ньюкомба на Итоговом чемпионате ATP — 2024.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP
Календарь Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
«Ещё нужно сделать КТ и сдать анализы». Александр Зверев — о проблемах с лёгкими
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android