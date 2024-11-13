Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — 5-й теннисист с 2000 года, одержавший 14+ побед за сезон над игроками топ-10

Синнер — 5-й теннисист с 2000 года, одержавший 14+ побед за сезон над игроками топ-10
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком с 2000 года, одержавшим не менее 14 побед на представителями топ-10 рейтинга ATP за календарный год.

Ранее 14+ побед над игроками первой десятки мирового рейтинга, начиная с 2000 года, одерживали представители «Большой тройки» швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и Энди Маррей из Великобритании.

Теннисисты в ранге топ-10, которых обыграл Синнер в 2024 году:

  • Даниил Медведев (Россия) — 4 раза;
  • Андрей Рублёв (Россия) — 2;
  • Новак Джокович (Cербия) — 2;
  • Хольгер Руне (Дания);
  • Григор Димитров (Болгария);
  • Хуберт Хуркач (Польша);
  • Александр Зверев (Германия);
  • Тейлор Фриц (США);
  • Алекс де Минор (Австралия).
Материалы по теме
Янник Синнер повторил достижение Джоковича и Федерера, покорявшееся лишь им в Открытую эру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android