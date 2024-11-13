Синнер — 5-й теннисист с 2000 года, одержавший 14+ побед за сезон над игроками топ-10

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал пятым игроком с 2000 года, одержавшим не менее 14 побед на представителями топ-10 рейтинга ATP за календарный год.

Ранее 14+ побед над игроками первой десятки мирового рейтинга, начиная с 2000 года, одерживали представители «Большой тройки» швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и Энди Маррей из Великобритании.

Теннисисты в ранге топ-10, которых обыграл Синнер в 2024 году:

Даниил Медведев (Россия) — 4 раза;

Андрей Рублёв (Россия) — 2;

Новак Джокович (Cербия) — 2;

Хольгер Руне (Дания);

Григор Димитров (Болгария);

Хуберт Хуркач (Польша);

Александр Зверев (Германия);

Тейлор Фриц (США);

Алекс де Минор (Австралия).