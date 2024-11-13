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«Всё замечательно, кроме моих результатов». Алекс де Минор — о дебюте на Итоговых турнирах

«Всё замечательно, кроме моих результатов». Алекс де Минор — о дебюте на Итоговых турнирах
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Девятая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился впечатлениями от дебюта на Итоговых турнирах ATP.

«Невероятный опыт – начиная с самого пребывания здесь, болельщиков, отношения к нам. Всё замечательно, кроме моих результатов», — сказал австралиец на пресс-конференции.

Алекс де Минор на Итоговом чемпионате ATP — 2024 потерпел два поражения. В первой игре группового этапа он уступил первой ракетке мира Яннику Синнеру (3:6, 4:6), а во 2-м туре проиграл россиянину Даниилу Медведеву (2:6, 4:6). В четверг, 14 ноября, он проведёт свой заключительный матч групповой стадии с американцем Тейлором Фрицем.

Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP
Календарь Итогового чемпионата ATP
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