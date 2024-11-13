«Пожалуйста, не уходи». Рууд повторил слова Джоковича в адрес Надаля

Норвежский теннисист седьмая ракетка мира Каспер Рууд высказался о завершении карьеры 22-кратного победителя ТБШ из Испании Рафаэля Надаля. Он повторил сказанные ранее сербским спортсменом Новаком Джоковичем слова.

«Новак сказал хорошие слова во время турнира в Саудовской Аравии. Пожалуйста, не уходи пока, у тебя так много болельщиков по всему миру», — приводит слова Рууда We love tennis.

Напомним, 10 октября 38-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Этот турнир Надаль в составе сборной Испании выигрывал четыре раза.