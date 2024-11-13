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«Все трое сделаны из одного теста». Рик Макки сравнил Кори Гауфф с сёстрами Уильямс

«Все трое сделаны из одного теста». Рик Макки сравнил Кори Гауфф с сёстрами Уильямс
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Тренер Международного зала теннисной славы Рик Макки сравнил третью ракетку мира американскую теннисистку Кори Гауфф с сёстрами Винус и Сереной Уильямс.

«Является ли Кори следующей Винус или Сереной? Есть только одна Винус, только одна Серена. Но все трое связаны одной и той же нитью. Они одинаково стабилизируются под давлением на корте, и все трое сделаны из одного теста», — написал Макки в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, 20-летняя Кори Гауфф стала победительницей Итогового турнира WTA — 2024 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Она является чемпионкой US Open — 2023 в одиночном разряде.

43-летняя Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира. Её сестра Винус — семикратная чемпионка ТБШ, четырёхкратная олимпийская чемпионка.

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