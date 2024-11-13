Янчук: у Медведева есть шансы, чтобы обыграть Синнера, но их не так много

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах россиянина Даниила Медведева в матче против первой ракетки мира Янника Синнера на Итоговом чемпионате АТР.
«У Медведева есть шансы, чтобы обыграть Синнера, но их не так много. Если Медведев играл бы в свой лучший теннис в проигранном матче с Фрицем, то с Синнером были бы более реальные шансы на победу. А так их мало. Может быть, Даниил одержит победу на характере, плюс у него стало лучше чувство мяча после проведённой игры. Думаю, шансы 30 на 70 в пользу Синнера.
Медведев — устойчивый игрок и может проявлять характер. Даниил активизировал свою игру — она стала динамичней. Когда он играл с де Минором, то давил австралийца темпом и ударами. Для Синнера этого будет маловато, но кто знает, как пойдёт матч», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Встреча Синнера и Медведева состоится в Турине 14 ноября.
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