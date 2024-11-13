Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: у Медведева есть шансы, чтобы обыграть Синнера, но их не так много

Янчук: у Медведева есть шансы, чтобы обыграть Синнера, но их не так много
Даниил Медведев
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о шансах россиянина Даниила Медведева в матче против первой ракетки мира Янника Синнера на Итоговом чемпионате АТР.

«У Медведева есть шансы, чтобы обыграть Синнера, но их не так много. Если Медведев играл бы в свой лучший теннис в проигранном матче с Фрицем, то с Синнером были бы более реальные шансы на победу. А так их мало. Может быть, Даниил одержит победу на характере, плюс у него стало лучше чувство мяча после проведённой игры. Думаю, шансы 30 на 70 в пользу Синнера.

Медведев — устойчивый игрок и может проявлять характер. Даниил активизировал свою игру — она стала динамичней. Когда он играл с де Минором, то давил австралийца темпом и ударами. Для Синнера этого будет маловато, но кто знает, как пойдёт матч», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Встреча Синнера и Медведева состоится в Турине 14 ноября.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Календарь Итогового турнира АТР - 2024
Сетка Итогового турнира АТР - 2024
Материалы по теме
Все расклады: что надо Медведеву, чтобы после матча с Синнером выйти из группы на Итоговом
Все расклады: что надо Медведеву, чтобы после матча с Синнером выйти из группы на Итоговом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android