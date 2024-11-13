«В любом случае молодец, овсяный жеребец». Стаббз — об Алькарасе на Итоговом турнире ATP

Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббз высказалась об игре третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине.

«Иногда Карлос просто не может закрыться. У него по-прежнему есть склонность к мысленным блужданиям. Выбор ударов сомнителен. Но не беспокойтесь, ребята, он по-прежнему невероятен и выиграет ещё много-много турниров «Большого шлема», но на этих более быстрых кортах ему мешает то, что он делает мало эйсов. В любом случае молодец, овсяный жеребец», — написала Стаббз в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, 11 ноября Алькарас в своём стартовом матче Итогового турнира ATP — 2024 уступил норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7. Сегодня, 13 ноября, он встретится с восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.