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«В любом случае молодец, овсяный жеребец». Стаббз — об Алькарасе на Итоговом турнире ATP

«В любом случае молодец, овсяный жеребец». Стаббз — об Алькарасе на Итоговом турнире ATP
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Бывшая теннисистка четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде австралийка Ренне Стаббз высказалась об игре третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на Итоговом турнире ATP — 2024 в Турине.

«Иногда Карлос просто не может закрыться. У него по-прежнему есть склонность к мысленным блужданиям. Выбор ударов сомнителен. Но не беспокойтесь, ребята, он по-прежнему невероятен и выиграет ещё много-много турниров «Большого шлема», но на этих более быстрых кортах ему мешает то, что он делает мало эйсов. В любом случае молодец, овсяный жеребец», — написала Стаббз в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, 11 ноября Алькарас в своём стартовом матче Итогового турнира ATP — 2024 уступил норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7. Сегодня, 13 ноября, он встретится с восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Турнирная таблица Итогового турнира ATP
Календарь Итогового турнира ATP
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